Angelika Mlinar tudi uradno kandidatka SAB za ministrico

Izvršni odbor stranke Alenke Bratušek bo tudi uradno predlagal koroško Slovenko Angeliko Mlinar za novo ministrico za razvoj, strateške projekte in kohezijo. V stranki so prepričani, da bo Angelika Mlinar s številnimi izkušnjami in povezavami v Bruslju lahko ogromno naredila na ministrstvu, je povedala predsednica stranke Alenka Bratušek. Angelika Mlinar je že vložila vlogo za slovensko državljanstvo. Pojasnila pa je, da ji Avstrija, ki jo je formalno za to prosila, še ni dovolila zaprositi za slovensko državljanstvo. Pričakuje, da ji ga bo izdala, kajti bi ji v nasprotnem primeru morala aktivno odvzeti avstrijsko državljanstvo.

