Aretirali moškega, ki je nadlegoval nekdanjo partnerko

Policija je aretirala 45-letnega moškega s hrvaškim državljanstvom in s stalnim prebivališčem v Pordenonu zaradi zalezovanja, zlorabe, poškodovanja in kraje v škodo nekdanji 50-letni partnerki z italijanskim državljanstvom.

Policisti so mu odredili predkazenski pripor, potem ko so s preiskavo ugotovili, da je moški večkrat grozil nekdanji partnerki, tudi s smrtjo. Grožnje so se začele avgusta leta 2022.

28. februarja je preiskovalni sodnik za moškega odredil prepoved približevanja nekdanji partnerki, česar pa se ta ni držal, zato so ga danes aretirali.