Arso na Primorskem opozarja pred visokimi temperaturami

Arso opozarja pred visokimi temperaturami na Primorskem od danes do vključno nedelje. Za vse dni so objavili rumeno opozorilo za popoldanske ure, ob koncu tedna pa že od dopoldneva do večernih ur. »Visoke temperature lahko vplivajo na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije. Sredi dneva in popoldne priporočamo zadrževanje v senci in odsvetujemo velike fizične napore na prostem,« piše v rumenem opozorilu.

Iz dneva v dan topleje bo tudi v FJK, toplotna obremenitev se bo še najbolj povečala v soboto in nedeljo, ko bodo tudi noči tople in soparne.

Ves teden pa bo bodisi v FJK kot v Sloveniji prevladovalo sončno vreme in bodo popoldanske krajevne plohe in nevihte bolj malo verjetne tudi v gorah.

Že s prihodnjim tednom pa bi se moralo stanje izboljšati, saj bo, kot kaže, subtropski anticiklon oslabel in bodo naši kraji pod vplivom bolj vlažnega in svežega atlantskega zraka. V prihodnjem tednu bomo povečini beležili precej nižje temperature od zdajšnjih in bo tudi občasno deževalo.