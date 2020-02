Arso objavil tridnevno vremensko opozorilo

Arso je ob poslabšanju vremena objavil tridnevno rumeno in ponekod oranžno opozorilo. V jugozahodnih predelih Slovenije je opozorilo rumeno. Arso opozarja pred močnejšim vetrom in izdatnejšimi padavinami. Danes popoldne in jutri čez dan bo jugozahodni veter dosegel hitrost 50 do 70 km/h. Jutri pričakuje izdatnejše padavine in opozarja, da lahko manjše reke in vodotoki narastejo in se razlijejo v manjšem obsegu. V ponedeljek pa Arso prav tako pričakuje maksimalno hitrost vetra med 50 in 70 km/h.

Na severozahodu je jutri opozorilo oranžno zaradi velike splošne nevarnosti snežnih plazov zlasti v Julijcih.