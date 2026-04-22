Prvomajski prazniki prinašajo prometne zastoje

Slovenska avtocestna družba Dars opozarja, da bodo zaradi prvomajskih praznikov in šolskih počitnic v številnih evropskih državah prometne obremenitve na slovenskih avtocestah v prihodnjih dneh povečane. Povečan promet in možni zastoji so možni že v petek in soboto, predvsem na ljubljanskem avtocestnem obroču, primorski avtocesti in pri mejnih prehodih.

Povečan promet na slovenskih avtocestah je zaradi praznikov in šolskih počitnic pričakovati od petka, 24. aprila do torka, 5. maja, so v sporočilu za javnost navedli v Darsu.Med prometno najbolj obremenjene dneve so v Darsu izpostavili petek in soboto, in sicer zaradi podaljšanega konca tedna v Sloveniji, praznika v Italiji ter začetka šolskih počitnic v Sloveniji, na Nizozemskem in delu Belgije. Povečan promet in možni zastoji so obenem najverjetnejši v četrtek, 30. aprila. Pred prvomajskimi prazniki zaradi omejitev prometa namreč pričakujejo povečano število tovornih vozil.

Med najbolj obremenjenimi dnevi pa so izpostavili še 3. in 4. maj, zaradi zaključka počitnic in povečanega števila tovornih vozil po praznikih.Ob povečanem prometu se lahko zastoje pričakuje predvsem na ljubljanskem avtocestnem obroču, primorski avtocesti, območjih delovnih zapor, zlasti na štajerski avtocesti na odsekih Fram-Slovenska Bistrica in Domžale-Ljubljana ter na primorski avtocesti na odseku Ravbarkomanda-Postojna, ter na odsekih pred mejnimi prehodi s Hrvaško in Avstrijo.

Aktualne prometne razmere in potovalne čase lahko uporabniki spremljajo na spletni strani prometno-informacijskega centra.Največ prometa z osebnimi vozili pričakujejo iz Avstrije in Italije v smeri proti Hrvaški ter iz Italije proti Madžarski ob začetku praznikov, v obratni smeri pa ob njihovem zaključku. Največ prometa s tovornimi vozili pa pričakujejo predvsem v smeri iz Italije proti Madžarski ob začetku praznikov in v obratni smeri ob njihovem koncu.Kot so še spomnili v Darsu, bodo v nedeljo in ponedeljek, 26. in 27. aprila, med 8. in 22. uro veljala omejitev za tovorna vozila nad 7,5 tone. V ponedeljek, 27. aprila, na podlagi odločitve ministrstva za infrastrukturo omejitve ne veljajo za prevoze, povezane s pretovornimi operacijami v koprskem pristanišču in iz njega.Omejitve za težja tovorna vozila pa bodo veljale tudi v petek, soboto in nedeljo, 1., 2. in 3. maja, med 8. in 22. uro.