Fotografije v krajih, ki so vsem dostopni

Od zgodovinske kavarne do sodobnega bara, središčne trgovine, domače ošterije ali priznane restavracije, prikupne pekarne ali malega hostla, samo da bi se naužili lepote, pravzaprav spoznali različne poglede nanjo in da bi spoznali nove zgodbe in nove ljudi. To je rdeča nit fotografskega festivala Le Vie delle Foto, ki poteka letos že štirinajstič, in za mesec dni vabi na doživljanje Trsta kot velike galerije na prostem, v kateri se je mogoče potopiti v fotografije in se srečati tudi z njihovimi avtorji. Vpogled v svet skozi objektiv ponujajo tako profesionalni kot ljubiteljski fotografi ter mladi, ki skušajo v njem najti in izraziti nekaj čisto svojega. Nastale posnetke razstavljajo fotografi (teh sodeluje letos spet malo morje) v 56 lokalih posejanih po mestu in vabijo na svojevrstno izkušnjo izven običajnih galerij.

Na tej povezavi je na voljo seznam krajev, v katerih razstavljajo nadobudni umetniki, in ki jih lahko vsak prosto obišče. Na spletu je tudi povezava, preko katere se je mogoče prijaviti na voden ogled, ki poteka ob sobotah - še do 2. maja-, tako dopoldne (med 10. in 12.30) ter popoldne (med 16. in 18.30).