Naravni park Julijskih Predalp praznuje 30 let

Naravni park Julijskih Predalp v Reziji praznuje 30 let, danes ga je ob dnevu Zemlje obiskal deželni odbornik Stefano Zannier. Ob ustanovitvi je park štel 30 gamsov, zdaj jih je več kot 100, naselili so kozoroge in svizce, po 500 letih so spet opazili bobra. Zanier se je ob tej priložnosti zahvalil pripadnikom deželne gozdarske policije za njihovo delo.

Deželna gozdarska policija se deli na štiri inšpektorate (Pordenon, Videm, Trst-Gorica in Tolmeč) ter 28 postaj, v njenih vrstah pa je skupno 238 uslužbencev – od tega jih je 182 stalno na terenu. Njihovo delo obsega vse od nadzora divjadi in rastlinstva do gašenja gozdnih požarov ter upravljanja gozdnih cest in poti. Ukvarjajo se z izobraževanjem o gozdovih, varovanjem naravnih rezervatov, popisovanjem starih dreves in bojem proti krivolovu. V zadnjih letih so svoje delo posodobili s tehnologijo, na primer z digitalnim kartiranjem pešpoti ali zbiranjem podatkov o snegu in plazovih.