Spet bodo odprli mestni muzej Risorgimenta

Mestni muzej Risorgimenta in Oberdanov spomenik na istoimenskem tržaškem trgu bosta od jutri dalje ponovno odprta za publiko. Med septembrom lani in marcem je tržaška občina poskrbela za obnovo in čiščenje zunanjosti zgodovinske palače, ki stoji med Trgom Oberdan in Ulico 24. maja.

Podjetje DE.CO.MA. je s studiom Basilisco in podjetjem Nevyjel Restauri postavilo nova okna in lesena polkna v razstavnem prostoru v prvem nadstropju, izvedlo popravila in namestilo izolacijo na obe terasi, s katerih je do pred kratkim v notranjost pronicala voda, in restavriralo zunanje kamnite oboke, ki povezujejo muzej s palačo deželnega sveta. Slednji so bili predvsem, zaradi onesnaženega zraku in erozije, pokvarjeni in nevarni.

Obnova je stala 350 tisoč evrov. Sto tisoč je občina vzela iz svojih blagajn, 250 tisoč pa je projektu namenila Dežela FJK. Z deli so zagotovili varnost na ulicah, na katere meji stavba, ter izboljšali njeno vodoodpornost, da bi preprečili propadanje zgodovinskega poslopja in muzejske zbirke v njem.