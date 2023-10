Arso opozarja pred močnimi padavinami in sunki vetra

Od ponedeljka zvečer do torka sredi dneva bo na širšem območju Julijskih Alp in njihovega predgorja lahko ponekod padlo več kot 100 litrov dežja na kvadratni meter, opozarja Arso na svoji spletni strani. Krajevni nalivi in močni sunki vetra se bodo pojavljali tudi drugod po Sloveniji, so še zapisali. Za danes do polnoči so sicer za severozahod, jugozahod in jugovzhod Slovenije objavili rumeno opozorilo, za jutri (torek) pa severozahod in jugovzhod Slovenije oranžno opozorilo, za ostale predele pa rumeno opozorilo.