Tatjana Rojc: Diskriminacija v Bardu ne sme ostati brez odziva

Kar se je pred dnevi zgodilo v Bardu, kjer so kulturno delavko in predsednico Centra za kulturne raziskave Luiso Cher najprej povabili k sodelovanju na dogodku o življenju ob reki Ter, zatem pa vabilo preklicali zaradi domnevne »politične nekompatibilnosti«, ne sme ostati brez odziva, je prepričana senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc. Toliko bolj, ker dogodek – ta se je odvijal v koncu julija – sodi v niz, ki ga Ladinsko-furlanski inštitut pre Checo Placerean prireja z javnimi finančnimi sredstvi in s pokroviteljstvom več javnih subjektov, med temi Občine Bardo in Deželne agencije za furlanski jezik (ARLeF).

Senatorka je zaradi opisanega vložila parlamentarno vprašanje, za katerega je podpis prispevalo več strankarskih kolegov v zgornjem domu italijanskega parlamenta (Camusso, D’Elia, Delrio, Giacobbe, La Marca, Malpezzi, Parrini, Rando, Valente, Verducci, Verini, Zampa). Vprašanje je naslovila na notranjega ministra Mattea Piantedosija in ministra za kulturo Alessandra Giulija, od katerih želi izvedeti, kako nameravata ukrepati, da bi zagotovila spoštovanje zaščitnega zakona (38/2001) in zakona o jezikovnih manjšinah (482/1999).

Tatjana Rojc je v parlamentarnem vprašanju zapisala, da »morajo javne ustanove, ki prejemajo javna finančna sredstva in podeljujejo pokroviteljstva, zagotavljati spoštovanje načel nepristranskosti, svobode govora in promocije zgodovinskih identitet«. Opozorila je, da »vsakršno dejanje politične diskriminacije in kulturne marginalizacije v odnosu do slovenske manjšine spodkopava družbeno kohezijo in mirno sobivanje, ki ga ščitijo državni zakoni«.

Do včeraj Luisa Cher ni prejela nobenega pojasnila – kaj šele opravičila – zaradi preklicanega vabila k sodelovanju. »Vse je tiho,« je komentirala. Ob tem naj spomnimo, da so jo zatem, ko so ji sporočili, da pri dogodku Cjant a la Tor ne bo mogla sodelovati, prosili tudi, naj se dogodka ne udeleži niti kot slušateljica. »Zahvaljujem se senatorki Tatjani Rojc, ker je imela pogum, da je dala glas tistim, ki jim ni dovoljeno govoriti,« se je na vest o vložitvi parlamentarnega vprašanja odzvala Luisa Cher.