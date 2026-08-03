Občina Trst razkrila ime upravitelja športnega parka v Barkovljah

Občina Trst je zaključila razpis za upravljanje novega športnega urbanega parka v Barkovljah. Po preverjanju tehničnih, ekonomskih in upravnih pogojev je bila za koncesionarja za prihodnjih devet let izbrana začasna skupina podjetij oziroma društev Union Tennis & Padel iz Trsta in ASD Aperti per Ferie iz Cordenonsa, ki je zasedla prvo mesto v končni razvrstitvi.

Na drugo mesto se je uvrstilo športno društvo Tennis Grignano, medtem ko je bilo društvo ASD Roianese, ki je po oceni tehnične ponudbe zasedlo drugo mesto in je oddalo tudi daleč najvišjo finančno ponudbo (občina je za izhodiščno letno koncesijsko dajatev določila 4.711,20 €), izločeno iz postopka. Občina je pri preverjanju razpisne dokumentacije ugotovila formalne pomanjkljivosti, saj ponudba ni vsebovala elementov, ki jih zakonik o javnem naročanju izrecno določa kot obvezne pod grožnjo izključitve. Zato komisija ponudbe rojanskega društva naposled ni mogla upoštevati.