Gladina morja bo danes in jutri povišana. Danes med 19. in 22. uro lahko morje poplavi nižje dele obale v višini okoli 30 cm, so zapisali. Oranžno opozorilo velja od 19. do 23. ure, je razvidno na spletni strani.

Morje bo lahko poplavljalo tudi jutri med 7. in 10. uro, so zapisali in med 19. in 21. uro.