Sobota, 06 december 2025
V gozdu pri Bardu reševali lovca

Moškega je obšla slabost, reševalci so ga z vitlom potegnili v helikopter in odpeljali na zdravljenje

Spletno uredništvo
Bardo
6. dec. 2025
    Lovca so z vitlom dvignili v helikopter in ga odpeljali v bolnišnico v Videm( Gorska reševalna služba )
Gorski reševalci so danes popoldne posredovali v gozdu v kraju Vedronza v bližini Barda na Videmskem. 75-letnega lovca je med lovom obšla huda slabost. K sreči v gozdu ni bil sam, kolegi so nemudoma poklicali na pomoč.

Do ponesrečenca sta se s terenskim vozilom prebila gorska reševalca, moškega sta stabilizirala in pripravila na transport v bolnišnico. Medtem je na kraj priletel reševalni helikopter. Ponesrečenca so vanj dvignili z vitlom, pred tem so morali reševalci območje očistiti vejevja, da bi moškega varno evakuirali. Lovca so odpeljali na zdravljenje v Videm.

