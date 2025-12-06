V gozdu pri Bardu reševali lovca

Gorski reševalci so danes popoldne posredovali v gozdu v kraju Vedronza v bližini Barda na Videmskem. 75-letnega lovca je med lovom obšla huda slabost. K sreči v gozdu ni bil sam, kolegi so nemudoma poklicali na pomoč.

Do ponesrečenca sta se s terenskim vozilom prebila gorska reševalca, moškega sta stabilizirala in pripravila na transport v bolnišnico. Medtem je na kraj priletel reševalni helikopter. Ponesrečenca so vanj dvignili z vitlom, pred tem so morali reševalci območje očistiti vejevja, da bi moškega varno evakuirali. Lovca so odpeljali na zdravljenje v Videm.