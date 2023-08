Arso poostril vremensko opozorilo za ponedeljek

Rumeno opozorilo za ponedeljek ob prehodu hladne vremenske fronte je Arso danes poostril v oranžno barvo. Možne so močnejše krajevne nevihte, opozarjajo. »Lokalno so možni močnejši nalivi s točo, močnejši piš vetra in udari strel. Toča lahko poškoduje posevke. Ob hudourniških vodotokih so možne poplave. Udari strel lahko zanetijo požare,« sporočajo v podrobnejšem opisu. Možne so izdatnejše padavine, še opozarjajo, pri čemer so količino padavin v 24h zvišali na 50 do 85 milimetrov. Vremensko opozorilo velja za cel dan v ponedeljek za vso Slovenijo.

Arso je objavil rumeno opozorilo zaradi izdatnejših padavin tudi za torek in sredo.