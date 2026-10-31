Pešpot med Piranom in Fieso bo zaprta do konca februarja

S ponedeljkom bodo stekla dela za večjo varnost na priljubljeni pešpoti med Piranom in Fieso. Piranska občina bo v okviru 420.000 evrov vrednega projekta namestila nove lovilne mreže in očistila obstoječe zaščite. Projekt bo predvidoma zaključen do konca februarja, v tem času pa bo veljala popolna zapora pešpoti in dostopov do nje.

V okviru projekta bo nameščenih za 286 metrov lovilnih mrež, ki bodo prestrezale padajoče kamenje in tako zmanjšale tveganje za sprehajalce.

Novo zaščito bo postavilo podjetje Monterra z Reke. Na več odsekih nad pešpotjo bodo namestili štiri metre visoke podajno-lovilne mreže, namenjene prestrezanju padajočega kamenja in skal. Sistem sestavljajo mreže iz žice visoke natezne trdnosti, nosilni stebri, sidra in jeklenice. Betonske temelje bodo obzidali, da ne bodo vidni, so v četrtkovem sporočilu za javnost zapisali na Občini Prian.

Vrednost tega dela naložbe znaša skoraj 370.000 evrov z DDV.

Naložba vključuje tudi čiščenje obstoječe zaščite, ki ga bo opravilo podjetje Rafael iz Sevnice. Iz obstoječih varovalnih mrež bodo odstranili nakopičeni material in poskrbeli za njegov odvoz. Pogodba za ta dela je vredna okoli 48.800 evrov z DDV, izvedena pa bodo v približno mesecu dni.

Dela se bodo začela v ponedeljek, 2. novembra. Celoten projekt bo predvidoma zaključen do 28. februarja 2027. Med izvajanjem del bo veljala popolna zapora pešpoti in dostopov do nje.

Kot so pojasnili na občini, je krušenje klifa, ki ogroža varnost sprehajalcev na pešpoti med Piranom in Fieso, naraven proces, zato je bilo treba poiskati rešitev, ki bi ob izboljšanju varnostnih razmer upoštevala tudi varovanje klifa kot naravne vrednote. Po dolgotrajnih usklajevanjih je občina z Zavodom RS za varstvo narave dosegla ustrezen dogovor, pridobila gradbeno dovoljenje ter izbrala izvajalca za čiščenje obstoječih in postavitev novih varovalnih mrež.

»Narave ne moremo ustaviti. Moramo jo spoštovati in s premišljenimi posegi poskrbeti, da mi čim manj ogrožamo njo, ona pa čim manj nas,« je ob ogledu območja naložbe poudaril piranski župan Andrej Korenika.