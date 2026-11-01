Hokejski izid na tekmi v Križu, Primorec plenil v Gorici

NOGOMET
2. AMATERSKA LIGA
Zarja – Torre 1:1 (1:0)
Strelca: 10. Mule; 87. Ciani(T)
Zarja: Manfren, Razem, Tauceri (Rollo), Berisha, Neri, Ferro, Racanelli, Zuluaga, Mule (Bresich), Corrente (Škabar), Bandiera. Trener: Zobec.
Zarja je zamudila lepo priložnost za osvojitev treh novih točk. Torre, pri katerem igra dolgoletni Krasov kapetan Bojan Dukič, je izenačil v zadnjih minutah.
Vesna – Costalunga 7:2 (4:0)
Strelci: 15. Franzot, 39. Volaš, 42. Volaš, 44. G. Jurincich, 53. Ogbebor (C), 54. Franzot, 56. Marchesan, 57. Coppola (C), 85. Lizza
Vesna: Bremec, G Jurincich, Renar (Taučer), Sosič, Venutti, Udovicich, Giovannini (Marchesan), Carro (Lizza), Volaš, Franzot (Rebula), F. Kaurin (Stefanato). Trener: F. Jurincich.
Tudi na tekmi proti Costalungi se je spet vpisal med strelce Dalibor Volaš, ki je doslej zadel na vseh prvenstvenih tekmah Vesne. Skupno je zadel že 11 golov.
3. AMATERSKA LIGA
Audax Sanrocchese – Primorec 1:2 (0:1)
Strelci: 25. Poggio, 55. Ciccotelli, 88. Zotti (AS)