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Športna nedelja

Hokejski izid na tekmi v Križu, Primorec plenil v Gorici

Na tekmi Vesne je spet zadel »bomber« Dalibor Volaš. Zarja je v Bazovici igrala neodločeno

Jan Grgič |
FJK |
1. nov. 2026 | 16:28
    Hokejski izid na tekmi v Križu, Primorec plenil v Gorici
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NOGOMET

2. AMATERSKA LIGA

Zarja – Torre 1:1 (1:0)

Strelca: 10. Mule; 87. Ciani(T)

Zarja: Manfren, Razem, Tauceri (Rollo), Berisha, Neri, Ferro, Racanelli, Zuluaga, Mule (Bresich), Corrente (Škabar), Bandiera. Trener: Zobec.

Zarja je zamudila lepo priložnost za osvojitev treh novih točk. Torre, pri katerem igra dolgoletni Krasov kapetan Bojan Dukič, je izenačil v zadnjih minutah.

Vesna – Costalunga 7:2 (4:0)

Strelci: 15. Franzot, 39. Volaš, 42. Volaš, 44. G. Jurincich, 53. Ogbebor (C), 54. Franzot, 56. Marchesan, 57. Coppola (C), 85. Lizza

Vesna: Bremec, G Jurincich, Renar (Taučer), Sosič, Venutti, Udovicich, Giovannini (Marchesan), Carro (Lizza), Volaš, Franzot (Rebula), F. Kaurin (Stefanato). Trener: F. Jurincich.

Tudi na tekmi proti Costalungi se je spet vpisal med strelce Dalibor Volaš, ki je doslej zadel na vseh prvenstvenih tekmah Vesne. Skupno je zadel že 11 golov.

3. AMATERSKA LIGA

Audax Sanrocchese – Primorec 1:2 (0:1)

Strelci: 25. Poggio, 55. Ciccotelli, 88. Zotti (AS)

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