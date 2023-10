Arso za nedeljo objavil rumeno vremensko opozorilo

Arso je za nedeljo, ko bo naše kraje dosegla izrazita hladna fronta objavil rumeno vremensko opozorilo. Ves dan opozarja pred izdatnejšimi padavinami, pri čemer pričakuje, da bo padlo od 25 do 50 milimetrov dežja v 24 urah. Od nedeljskih popoldanskih ur pa opozarja tudi pred močnejšim vetrom. Zapihala bo burja, ki bo lahko dosegala najvišjo hitrost od 70 do 85 kilometrov na uro, so še zapisali.

Ob nedeljski vremenski fronti se bo ozračje ohladilo. Nedeljske večerne temperature bodo že občutno nižje od jutranjih, ohladitev pa se bo nadaljevala v noči na ponedeljek.

V prihodnjem tednu se bo v Sloveniji začela kurilna sezona, so zapisali pri Arsu. Za začetek kurilne sezone mora jeseni večerna temperatura ob 22. uri tri dni zapored pasti pod 12 °C. Predvidoma se bo v večjem delu Slovenije to zgodilo med nedeljo in torkom, tako da se bo kurilna sezona tudi »uradno« začela v sredo, 18. oktobra.