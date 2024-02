Arso je danes za petek in soboto objavil rumeno vremensko opozorilo. V obeh opozarja pred okrepljenim vetrom. V petek rumeno opozorilo večja za večji del Slovenije razen za severozahod, v soboto pa velja za severovzhod in jugozahod države (tisti, ki meji s FJK). V petek večji del dneva pričakujejo okrepljen veter, v soboto pa veter, ki bo dosegal najvišjo hitrost od 50 do 70 km/h. V petek bo pihal južni veter, v soboto pa jugovzhodni veter oz. jugo.