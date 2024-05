V Koper priplula prva RO-RO ladja, ki jo poganja utekočinjen zemeljski plin

Minuli petek so v Luki Koper privezali prvo ladjo za pretovor vozil, ki jo poganja utekočinjen zemeljski plin, poročajo Primorske novice. Gre za čisto novo ladjo japonskega ladjarja Mitsui O.S.K. Lines (MOL) z imenom Cerulean Ace in s kapaciteto 7000 vozil, ki so jo splovili letos in je na svojem prvem potovanju. Japonski ladjar MOL je eden najpomembnejših ladjarjev v segmentu transporta vozil, s katerim sodelujejo že več kot desetletje, so povedali v Luki Koper. Prihod nove, okolju prijaznejše ladje, pa je pomemben tudi v luči postopnega zmanjševanja emisij CO2 in bolj odgovornega odnosa do okolja.

Cerulean Ace je sicer že druga ladja na utekočinjen zemeljski plin, ki so jo kadarkoli privezali v Luki Koper. Aprila so namreč na sprejeli kontejnersko ladjo CMA CGM Scandola, kapacitete 15.000 TEU.