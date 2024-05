Na Soči pri Otoni našli pogrešano 28-letno žensko iz San Danieleja

Policiste PU Nova Gorica so ob 1.42 ponoči italijanski varnostni organi obvestili o izginotju 28-letne državljanke Italije, ki naj bi se nahajala v bližini državne meje s sosednjo Italijo, in sicer na območju Kobarida. Takoj so začeli z zbiranjem obvestil in izvajanjem drugih aktivnosti, da bi pogrešano osebo našli. Slabo uro kasneje, ob 2.25, so njeno vozilo našli na parkirišču vstopno izstopnega mesta Otona blizu naselja Trnovo ob Soči v občini Kobarid. Kljub številnim izvedenim ukrepom policije in iskanjem na omenjenem območju pogrešane državljanke Italije, doma iz San Danieleja na Videmskem, v nočnem času niso našli.

Zato je danes zjutraj na omenjenem območju stekla iskalna akcija pod vodstvom PP Bovec. Policistom in pripadnikom gorske policijske enote PU Nova Gorica so se pri iskanju pridružili tudi pripadniki Gorske reševalne službe Tolmin, gasilci PGD Kobarid in člani enote reševalnih psov.

Pogrešano 28-letnico so ob 9. uri našli ob reki Soči na Otoni (med Kobaridom in naseljem Trnovo ob Soči). Po sedanjih ugotovitvah se je napotila na sprehod ob reki Soči, pri čemer ji je zdrsnilo in je padla v globino ter se pri tem predvidoma huje telesno poškodovala. Po zdravniški oskrbi na kraju so poškodovanko z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.

Policisti PP Bovec bodo o vseh ugotovitvah s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.