O 18-letniku posumili, ker je napačno parkiral

Videmski lokalni policisti so naložili globo 18-letniku, ki je vozil avtomobil, četudi ni pridobil vozniškega dovoljenja. V njem je peljal štiri prijatelje.

Ko je zagledal lokalne policiste, je nenadno zamenjal smer vožnje in je parkiral avtomobil več sto metrov proč. Lokalni policisti so o njem posumili, ker je po nenadnem zavijanju tudi napačno parkiral. Dosegli so ga in ustavili. Ugotovili so, da še ni pridobil vozniškega dovoljenja in da za avtomobil nima prometnega dovoljenja. 18-letniku so naložili denarno kazen, za avtomobil pa so odredili prepoved vožnje.