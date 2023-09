Avgust kljub obilnemu deževju nadpovprečno topel

Avgust je bil v Sloveniji zelo namočen in vseeno nadpovprečno topel, ugotavlja Arso. Podatki iz Slovenije so po vsej verjetnosti v glavnem ali vsaj deloma primerljivi tudi z dogajanjem v FJK.

Temperatura zraka je bila v Sloveniji v primerjavi s primerjalnim obdobjem 1991–2020 višja za 0,6 stopinje Celzija, kar umešča avgust 2023 med okrog 16 najtoplejših od leta 1950. Višina padavin pa je bila, podobno kot smo poročali tudi za FJK, v Sloveniji na državni ravni močno nad dolgoletnim povprečjem. Kazalnik višine padavine je v Sloveniji znašal 212 %, kar uvršča letošnji avgust na drugo mesto najbolj mokrih, je zapisal Arso.

Podobno kot že julij tudi letošnji avgust po skupni mesečni statistiki temperature zraka in višine padavin izrazito odstopa od vseh avgustov v 74-letnem obdobju, ugotavljajo na Arsu. Kljub izjemno veliki količini padavin je bilo nadpovprečno toplo, kar je doslej edini primer pri kazalniku padavin nad 150 %, so zapisali. Običajno so suhi avgusti topli, namočeni avgusti pa hladni, saj so deževni dnevi poleti praviloma hladnejši od suhih, namočena tla in zrak nad njimi pa se zaradi izhlapevanja ob sončnem vremenu itak manj ogrejejo kot suha.