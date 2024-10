Koprske policiste so včeraj ob 23.20 iz Ospa obvestili o prometni nesreči. Ugotovili so, da je 23-letna voznica ustavila vozilo v Ospu in ga zapustila, pred tem pa ga ni primerno zavarovala. Avto je sam zapeljal naprej in trčil v pred njim stoječi osebni avtomobil, zatem pa v levo s cestišča na dvorišče hiše, kjer je trčil v še eno vozilo in v objekt. Povzročiteljici je preizkus alkoholiziranosti pokazal 0,62 mg/l. Poškodovan ni bil nihče, sledi obdolžilni predlog.