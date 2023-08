Avtobus v kamion, več huje ranjenih

Na avtocesti A4, med krajema Latisana in San Giorgio di Nogaro, je v petek zvečer kmalu po 19.30 prišlo do hude prometne nesreče. Ukrajinski avtobus, ki je vozil v smeri proti Trstu, je trčil v poljski hladilni tovornjak, ki naj bi bil po prvih informacijah ustavljen na robu cestišča. Vsaj 15 ljudi je bilo ranjenih, med njimi tudi sedem mladoletnikov. Žensko in dve mladoletni osebi, ki so utrpele najhujše poškodbe, so s helikopterji prepeljali v bolnišnici v Videm in Trst.

Civilna zaščita je udeležene v nesreči, ki niso bili ranjeni, pospremila na svoj lokalni sedež, kjer so preživeli noč.

Avtocesta je bila več ur zaprta za promet, nastala je 20 kilometrov dolga vrsta. Na cestišču je bilo tudi veliko sadja in zelenjave, ki ga je prevažal hladilni tovornjak.