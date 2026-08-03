Vročina se bo, kot kaže, povečini zavlekla do okrog velikega šmarna

Vročinski val se bo, kot kaže po zadnjih izračunih, nadaljeval do okrog polovice meseca oz. do velikega šmarna. Dotlej bodo temperature s prehodnimi in delnimi izjemami, ko bo kakšna stopinja Celzija manj, dosegale do okrog 35 stopinj Celzija ali več, vroče pa bodo tudi noči.

Od danes do četrtka bo sončno in vroče. V gorah bodo v popoldanskih urah lahko nastale posamezne nevihte.

Subtropski anticiklon bo nato ta petek delno popustil pred hladno vremensko fronto, ki se bo pomikala onstran Alp. Povečala se bo spremenljivost. Nekoliko bolj svež zrak bo destabiliziral ozračje, od severnih gorskih predelov se bodo v petek začele pojavljati nevihte, ki se bodo spuščale proti nižinam, obrobno in le delno lahko tudi do morja. Prehodno se bo rahlo osvežilo, kar bomo občutili zlasti v noči na soboto in v soboto, ko bo kakšna stopinja manj kot v teh dneh.

Od nedelje bo več dni prevladovalo sončno in vroče vreme. V ponedeljek bo predvidoma nekaj več popoldanske spremenljivosti.

Med 14. in 15. avgustom bo, kot kaže po zdajšnjih izračunih, na vreme pri nas vplivalo ciklonsko območje s hladnejšim severnim zrakom, ki se bo v glavnem pomikalo onstran Alp, pri čemer bo bolj svež zrak pronical nad del severnega Sredozemlja. Prišlo naj bi do poslabšanja s padavinami, deloma nevihtami in osvežitvijo. Najvišje dnevne temperature bodo nekaj stopinj Celzija pod 30 stopinjami Celzija, osvežile pa se bodo tudi noči.