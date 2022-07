V kraju Villa Santina pri Tolmeču je sinoči malo pred 21. uro avtomobil podrl dve ženski, pri čemer je ena izgubila življenje, druga pa je bila hudo poškodovana. Na kraju je umrla 89-letna domačinka, njeno 83-letno prijateljico pa so reševalci službe 118 prepeljali v bolnišnico, kjer so jo sprejeli z rdečo triažno kodo. Avtomobil renault clio, ki ga je vozila 56-letna ženska, naj bi pravilno pripeljal in naj ne bi presegal dovoljene hitrosti, kaže da so voznico zaslepili zadnji sončni žarki. Vzroke nesreče preiskujejo karabinjerji iz Gumina.