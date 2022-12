V kraju San Giovanni al Natisone na Videmskem je danes zjutraj okrog 8.30 avtomobil zapeljal v obcestni jarek, pri čemer je bila ena oseba poškodovana. Na kraj so prispeli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in je priletel reševalni helikopter, ki je pristal na bližnjem travniku. Eno osebo so prepeljali v bolnišnico v Palmanovi, kjer so zdravniki ugotovili, da ni utrpela hujših poškodb.