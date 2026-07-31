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Kronika

V nesrečo pod Škednjem vpleteni štirje avtomobili in skuter

Do trčenja je prišlo ob 17. uri v križišču med ulicama Svevo in Baiamonti

Spletno uredništvo |
Trst |
31. jul. 2026 | 18:33
    V nesrečo pod Škednjem vpleteni štirje avtomobili in skuter
    Prizorišče nesreče (GASILCI)
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Reševalci službe za nujno medicinsko pomoč 118, gasilci in lokalni policisti so okrog 17. ure posredovali pod Škednjem, kjer so bili v križišču med ulicama Svevo in Baiamonti v nesrečo vpleteni štirje avtomobili in skuter. Dve osebi sta se poškodovali, z reševalnim vozilom so ju prepeljali v katinarsko bolnišnico. Nastala je večja gmotna škoda, eno od vozil je med drugim podrlo semafor. Gasilce so poklicali zaradi bojazni, da bi eden od udeleženih avtomobilov zagorel, kar pa se na srečo ni zgodilo. Gasilci so zavarovali območje in vozila ter odpravili posledice nesreče. Lokalni policisti preiskujejo njene vzroke. Promet je bil nekaj časa oviran.

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