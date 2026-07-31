Na čelu hudodelske združbe slovenski državljan

V javnosti so se predstavljali kot bogataši, razkazovali so premoženje, razkošen življenjski slog in potovanja na luksuzne destinacije. Objavljali so tudi glasbene spote, v katerih so opevali nasilje, uporabo orožja in uživanje drog. Za razkošnim življenjskim slogom pa se je po ugotovitvah preiskovalcev skrivala dobro organizirana mreža preprodaje drog.

Videmski finančni policisti so v sklopu preiskave Change the Music razkrili hudodelsko organizacijo, ki je prepovedane substance prodajala na Tržaškem, Goriškem in Videmskem. Po naših informacijah naj bi jo vodil Slovenec Elvis Livadić. Oprijel se ga je vzdevek Katana, saj je 8. decembra 2007 pred mariborskim T-clubom do smrti zabodel Gregorja Moma, za kar je bil obsojen na 15 let zapora. Kazen po podatkih preiskovalcev prestaja v Sloveniji.

V hudodelski združbi je veljala jasna hierarhija. Posle naj bi, kot omenjeno, vodil Livadić. Moški je imel v preteklosti že opravka z drogo: maja 2017 je na ljubljanskem Dobu pogoltnil 16 vrečk z mamili, dve sta počili, zaradi česar je skoraj umrl. Oktobra 2023 pa je med prostim izhodom iz zapora z ženo odšel na izlet v Verono, kjer so ga zasačili z več kot 100 grami kokaina in ga obsodili na tri leta zapora. Nekaj več kot dvajset let so bili stari njegovi trije italijanski pajdaši, ki so koordinirali preprodajo drog. Vsak je imel nadzor nad svojim območjem in je novačil preprodajalce. Ti so od strank pobirali denar in raznašali drogo.

V akciji je 180 finančnih policistov zaseglo 11 kilogramov hašiša, 17 kilogramov marihuane, poldrugi kilogram sintetičnih drog in šest kilogramov kokaina, tudi t. i. rožnatega kokaina. Gre za ulični izraz za barvane mešanice različnih sintetičnih psihoaktivnih snovi, ki ne vsebujejo kokaina, učinki so nevarni in nepredvidljivi. Našli so tudi pravi arzenal: revolverja z naboji in dušilcema, štiri pištole na slepe naboje, nože, katani, mačeto, električni paralizator in samostrel. Preiskovalni sodnik v Trstu je za 24 osumljencev odredil pripor, v glavnem gre za prebivalce južne Furlanske nižine.