Balzamični kis: Italija naj ustavi Slovenijo

Italija in Evropska unija morata preprečiti Sloveniji, da se »polasti« balzamičnega kisa iz Modene. To od Rima in Bruslja zahteva predsednik Emilije-Romanje Stefano Bonaccini, ki v današnjem Corriere della Sera poudarja, da bi morebitno evropsko priznanje slovenskega pravilnika o minimalnih pogojih za kakovost, označevanje in razvrščanje kisa in nadomestka za kis, povzročilo Italiji veliko škodo. Navidez strokovni pravilnik, ki pa bi po mnenju proizvajalcev zadal zaščitenemu balzamičnemu kisu iz Modene hud udarec. Italija je v sporu v Slovenijo glede kisa, s Hrvaško pa glede morebitnega evropskega priznanja hrvaškega Prošeka, ki dviga prah v Venetu, a tudi v Furlaniji Julijski krajini.

Pravilnik o kakovosti kisa in razredčene ocetne kisline, ki ga je sprejela Slovenija in z njim lanskega decembra seznanila Evropsko komisijo, še ni začel veljati zaradi italijanskega ugovora. Italijansko ministrstvo za kmetijstvo, prehrano in gozdove je vložilo podrobno mnenje, s čimer se je obdobje mirovanja slovenskega pravilnika podaljšalo.

Slovenija mora argumentirati določila v pravilniku, menijo v Rimu pri čemer Italijo moti člen, po katerem je balzamični kis vsaka mešanica vinskega kisa in grozdnega mošta. To naj bi zavajalo potrošnike, ki bi vsak balzamični kis lahko zamenjali z zaščitenim balzamičnim kisom iz Modene. Na slovenskem kmetijskem ministrstvu so svoj čas pojasnili, da področje kisa v EU ni urejeno in da lahko vsaka država sama določi predpise za to področje, vsak tak predpis pa je posredovan Evropski komisiji le v notifikacijo.