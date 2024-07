Avtocestni priključek v Sesljanu bo kmalu nared

Pred dvema letoma so Kras razdejali obsežni gozdni požari. Na prvi frontni črti v boju z zublji so bili takrat tudi prostovoljci civilne zaščite, ki bodo po napovedih Mitje Petelina, podžupana občine Devin - Nabrežina, kmalu prejeli novo opremo za boj z ognjem. V sklopu čezmejnih slovensko-italijanskih evropskih projektov Karst Firewall in Karst Safe bo namreč občina prejela drone, s katerimi bo požarišča mogoče nadzorovati z zraka. Petelin pa je napovedal tudi nakup termokamere ter številnih elektronskih senzorjev, ki opozorijo na morebitno prisotnost dima.

Na včerajšnjem občinskem svetu so opozicijski svetniki županu postavili tudi nekaj vprašanj. Massimo Romita je spregovoril o cesti, ki mimo bencinske črpalke Vega na avtocestnem priključku Vižovlje povezuje z avtocesto v smeri Benetk. Župana je vprašal, zakaj je cesta zaprta, prebivalci Vižovelj so jo namreč uporabljali kot bližnjico do avtoceste, saj je avtocestni priključek pri Sesljanu zaprt zaradi vzdrževalnih del. Igor Gabrovec je v odgovoru pojasnil, da gre za zasebno cesto, ki so jo vozniki uporabljali »na skrivaj«, zaradi česar so jo pristojni zaprli. Hkrati je povedal, da se dela v Sesljanu bližajo koncu in za prvi avgustovski vikend napovedal zadnjo noč del na avtocestnem priključku.