»Ta dan ni posvečen fašističnim imperialističnim vojnam«

Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) se je v izjavi odzvala na govor župana Občine Bardo Maura Pinose ob 25. aprilu, o katerem smo poročali v včerajšnjem dnevniku. Predsednica Ksenija Dobrila in pokrajinski predsednik za Videmsko Antonio Banchig sta izpostavila, da je župan postregel z nizom trditev, ki nimajo nobene povezave z obeleževanjem 80. osemdesete obletnice zmage nad nacifašizmom.

»Ta dan je posvečen osvoboditvi izpod nacifašizma - edine diktature, ki jo je Terska dolina izkusila. Obeležuje partizanski osvobodilni boj, ne pa fašističnih imperialističnih vojn. Obeležuje rojstvo republike in ustave, na katero je prisegel tudi sam Pinosa,« lahko beremo v sporočilu, v katerem podpisnika izražata skrb, da župan glede na sistematične napade na društva, ki so povezana s slovensko jezikovno manjšino ter na vse, ki ne podpirajo njegovih političnih stališč, ne razume pomena praznika in niti demokracije.

»Demokracija ni nadvlada večine, njena osnova je spoštovanje pravic vseh državljanov,« sta zapisala Dobrila in Banchig, ki poudarjata, da demokracija županu omogoča, da lahko z zakonodajo, ki ščiti slovensko jezikovno manjšino v Terski dolini, ne soglaša, ne daje pa mu pravice, da je ne upošteva.

V času, ko se občina spopada z vse hujšim odseljevanjem in ko jo podatki po dohodku na prebivalca uvrščajo na rep deželne lestvice, bi lahko prav zaščita slovenske manjšine nudila razvojne priložnosti in možnosti za preporod. Razdiralna županova politika pa preprečuje potrebno družbeno kohezijo, ki edina lahko omogoči preobrat tega negativnega družbenega trenda, še piše v sporočilu SKGZ.

Dopis se zaključuje z naslednjimi besedami: »SKGZ bo v okviru svojih pristojnosti še naprej budno spremljala dogajanje, da v Bardu ne bi prevladale nepravične politike družbenega izključevanja. Tovrstne politike so značilne za režime, kakršnega so v Bardu doživljali v času fašizma in izpod jarma, katerega smo se pred 80 leti osvobodili.«