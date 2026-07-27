Na kolesarski stezi trčila voznik električnega skiroja in voznik motornega kolesa

Da so lahko kolesarske steze izredno nevarne, sta v soboto zvečer v Kopru dokazala voznik električnega skiroja in voznik motornega kolesa, poročajo Primorske novice. Ta sploh ne bi smel voziti po kolesarski stezi, pa je, in v ovinku zapeljal na nasprotno stran ter čelno trčil v voznika skiroja. Sopotnik na motorju jo je odnesel z lažjimi, oba voznika pa s hudimi poškodbami. Voznik skuterja je med prvo pomočjo celo izgubljal zavest.

Nesreča se je zgodila v soboto nekaj minut pred deveto uro zvečer. Po kolesarski stezi med Koprom in Žusterno se je takrat z motornim kolesom znamke piaggio vozil 18-letnik, z njim pa se je na 125-kubičnem skuterju peljal tudi 17-letni sopotnik. Oba sta Koprčana. Iz nasprotne smeri je takrat proti Kopru na električnem skiroju vozil 59-letni Koprčan.

Voznik skuterja je v blagem desnem ovinku nasproti nekdanjih Slavnikovih garaž zapeljal preveč v levo na nasprotni vozni pas kolesarske steze in tam čelno trčil v moškega na skiroju. Po trčenju so vsi trije padli in obležali na tleh. Očividci so takoj poklicali pomoč, v nekaj minutah so bili pri poškodovancih štirje gasilci koprske brigade, dve ekipi nujne medicinske pomoči, dva zdravnika in policisti.

Po prvih ocenah na kraju je kazalo, da je huje poškodovan le voznik motorja, vendar so kasneje ugotovili, da se je v trčenju hudo poškodoval tudi voznik električnega skuterja. 17-letni sopotnik na motorju jo je odnesel z lažjimi poškodbami. Gasilci in reševalci so imeli še posebej veliko dela z voznikom motorja, ki je med nudenjem prvem pomoči izgubljal zavest, tako da so ga morali reševalci in zdravnika večkrat stabilizirati, preden so ga z reševalnim vozilom odpeljali v izolsko bolnišnico.Oba najstnika na skuterju sta sicer nosila čeladi, vendar brez zaščite ust, nihče pa ni imel vidnih odprtih poškodb.

Policisti so ugotovili, da je 18-letni voznik motorja kršil prometne predpise, ker z motorjem sploh ne bi smel voziti po kolesarki stezi in ker je na njej zapeljal v levo. Zaradi povzročitve prometne nesreče ga bodo najverjetneje še kazensko ovadili zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Prometni policisti sicer še ugotavljajo vse okoliščine nesreče, za oba voznika pa so odredili strokovni pregled na alkohol in droge.