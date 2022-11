Bencin se bo podražil, dizel pocenil

Cene 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo v Sloveniji opolnoči zvišale, cene dizelskega goriva pa znižale. Bencin se bo podražil za 5,2 centa na 1,482 evra, dizel pa pocenil za 5,7 centa na 1,718 evra za liter. Kurilno olje bo cenejše za 5,8 centa, cena bo 1,401 evra za liter, je objavilo gospodarsko ministrstvo. Cene bodo veljale do 21. novembra.

»Če ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnike oprostili plačila okoljskih dajatev, bi po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter dizla bilo potrebno odšteti okoli 1,875 evra na liter,« so zapisali na gospodarskem ministrstvu. Pri 50 litrih bi plačali 93,75 evra, kar pomeni, da pri 50-litrskem tanku pri točenju dizla potrošnik prihrani 7,85 evra, so še navedli. Če ne bi regulirali cen bencina, pa bi potrošnik za 50 litrov plačal 79,40 evra, kar pomeni, da pri 50-litrskem tanku pri točenju bencina po izračunih ministrstva potrošnik privarčuje 5,30 evra.