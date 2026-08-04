Brezmejni ritmi navdušili tržaško publiko

Ponedeljkov večer na Verdijevem trgu je bil pravo popotovanje, pot melodij od Slovenije prek Trsta in Združenih držav Amerike vse tja do Jamajke. Border folk je bil naslov koncerta, ki ga je v sklopu serije poletnih dogodkov Občine Trst Trieste Estate priredila Zveza slovenskih kulturnih društev.Številna publika, ki je napolnila Verdijev trg, je najprej uživala ob melodijah tria Blue Krass in ritmih pevske skupine Anakrousis Vocal Group. Ko so vžgali The Authentics, pa so marsikoga zasrbele pete, da se je pognal na noge in se pod odrom prepustil živahnim ska melodijam ter energiji frontmana skupine Andreja Rismonda.

Skupina Blue Krass že več kot petnajst let soustvarja slovensko glasbeno sceno na Tržaškem. Njen repertoar sega od bluegrassa in akustične country glasbe iz ameriških Apalačev do tex-mexa. V ponedeljek je bilo slišati kitaro Martine Krapež in bas Marine Coccoluto. Aljoša Saksida pa se je izkazal na kar štirih instrumentih: banju, mandolini, violini in harmoniki. Da se country glasba lepo ujema z zborovskim petjem, je postalo jasno, ko je s trojico kraških glasbenikov na oder stopila gropajska a cappella zasedba AnakrousisVocal Group v sestavi Jasna Gornik (alt), Erika Labiani (sopran), NicoleGustini (mezzosopran), Erik Solinas (tenor) in Matija Kralj (bas in beatbox). Prva je zadonela Hit the road Jack, ena najbolj prepoznavnih pesmi ameriškega glasbenika Raya Charlesa. Pesem Mim pravil pa je združila funk, soul in pop ritme z značilnim retro zvokom iz sedemdesetih let.

Skupina The Authentics že od leta 1999 zabava množice s svojimi izvirnimi ska ritmi v pristnem jamajškem duhu. Energija deveterice s pevcem in trobentačem Andrejem Rismondom na čelu je v ponedeljek nalezla tudi Verdijev trg. S pesmijo Hey Bartender so člani zasedbe segli v repertoar legendarnih bratov Blues Brothers. Vse bolj živahni ritmi, h katerim je frontman skupine dodal še kolesa, skoke in druge akrobacije, so publiko pritegnili pod oder. Ljudje so se navdušeno vrteli v ritmih Miss Jamaica, ljubezensko-domoljubno obarvane uspešnice iz začetka 60. let, ko so se na Jamajki rojevali značilni ska ritmi. Na notah Gusarske so v Trst pripluli pirati, vžgala pa je tudi Scrap Iron, energična instrumentalna ska klasika skupine The Skatalites, zasedbe, ki je v šestdesetih letih postavila temelje jamajški glasbeni revoluciji.