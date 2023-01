Benečan v boju za odškodnine žrtvam nacizma

Julija leta 1944 so podivjani nemški vojaki, preoblečeni v partizane, izvedli vrsto pokolov civilnega prebivalstva v Karnijskih Alpah. Na planšariji Promosio nad Paluzzo in v sosednji dolini But so Nemci z divizije Branderburg, katerim so se pridružili pripadniki južnotirolske enote Karstjäger Division in poljski kolaboracionosti, pobili 52 ljudi. V glavnem je šlo za pastirje in člena njihovih družin, za katere so okupatorji sumili, da podpirajo partizane.

Krajevne občinske uprave in VZPI-ANPI se vsako leto spominjajo nedolžnih žrtev, za pokole pa ni plačal nihče. Ne njihovi izvajalci in niti nemška država, ki bi bila na osnovi mednarodnega prava in meddržavnih sporazumov z Italijo dolžna izplačati odškodnine sorodnikom žrtev.

Glavnina žrtev pokolov je bila iz Paluzze in okolice, tako da je tamkajšnja občinska uprava prevzela skrb za odškodninske tožbe. Z vprašanjem se ukvarja občinski odbornik Fabrizio Dorbolò, po rodu Benečan, ki se je po selitvi v Karnijo aktivno vključil v tamkajšnje politično ter družbeno življenje. V Špetru je bil pred leti občinski svetnik, nato pokrajinski svetnik levice v Vidmu.

V dvorani občinskega sveta v Paluzzi se je zbralo okrog šestdeset sorodnikov žrtev pokolov, ki so s pomočjo videmskega odvetnika Andree Sandre formalno zaprosili videmsko civilno sodišče, da jim omogoči odškodninske tožbe. Sodniki bodo o tem odločali v začetku februarja.