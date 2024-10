Najrazličnejša glasba za družino, ki je v požaru izgubila hišo

Dobrosrčnost je v soboto in nedeljo bila rdeča nit dveh koncertov, ki sta ju Občina Dolina in SKD Venturini od Domja priredili v pomoč družini iz Krogelj, ki se je po avgustovskem požaru znašla brez strehe nad glavo. Priredili so dva koncerta, na katerih so zbrali 3500 evrov, ki jih bodo v sredo izročili družini Tamare Alessio, ki se šele konec meseca vrača iz bolnišnice po hudih opeklinah.

Najprej za mlade

Sobotni koncert je zaživel v Kulturnem centru Antona Ukmarja - Mira pri Domju in je bil mišljen zlasti za mlade. Sooblikovali sta ga mlajši glasbeni skupini Rental 0012, ki je nastala med pandemijo in jo sestavljajo pevka Giada Fantoma, kitarist, klaviaturist in producent Francesco Petaccia, »deček za vse« Ilija Diviacco in tolkalec Carlo Gabriele Stocchi ter skupina Samsation, katere člani so trije bratje Bor, Rok in Leo Samsa ter njihov bratranec Saša Cej.

Zbranim mladim in resnici na ljubo tudi manj mladim poslušalcem so prvi ponudili folk, dub, reggae in elektronsko glasbo, drugi pa so poskrbeli za nekaj izvirnih pesmi z navdihom klasičnega hard rocka iz začetka sedemdesetih let. Tudi zbrani prispevki od pijače, ki so jo točili člani društva, so šli v dobrodelne namene.