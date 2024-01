Blizu Reke neokusna pustna šema v podobi migranta

V Čavlah blizu Reke so pred dnevi v središču mesta kot letošnjo pustno šemo izobesili lutko v podobi migranta. Organizatorji pustnega karnevala so jo zaradi negativnih odzivov dela javnosti že umaknili. Trdijo, da z njo niso želeli nikogar užaliti, ampak opozoriti na problem. Lokalne oblasti medtem menijo, da je lutka povzročila pretirane odzive.

Pustna šema z imenom Škuribando Fureštić, ki so jo izobesili na drogu, je predstavljala migranta, njena fotografija pa se je kmalu razširila po družbenih omrežjih.

Iz društva Čavjanske maškare, ki pripravlja vaški karneval, so za hrvaško javno radiotelevizijo HRT v sredo zatrdili, da ni šlo za versko ali rasno diskriminacijo, ampak so z lutko želeli opozoriti na dogodek, ki se je zgodil okoli božiča. Takrat so enega od krajanov v nočnih urah po njihovih navedbah ustrahovali temnopolti tuji državljani, pristojni organi pa primera še vedno niso rešili.

Županja občine Čavle Ivana Cvitan Polić meni, da so v javnosti zgodbo potegnili iz konteksta in jo prenapihnili.

»Mi, ki tu živimo, hvala bogu vemo, kaj so maškare, in da so bile vedno na robu in da se tu politična korektnost ne jemlje tako resno, kot se to želi prikazati danes,» je dejala za HRT. Ob tem se je še vprašala, kdo se bo zdaj upal »zamaskirati v Arabca, črnca ali kogarkoli, kar je bilo do pred včeraj normalno«.

Na Hrvaškem so v zadnjih mesecih zabeležili več napadov na tuje delavce. Teh je v državi iz leta v leto več.

Ministrstvo za notranje zadeve je lani sicer izdalo več kot 170.000 delovnih dovoljenj tujcem. Največ so jih izdali državljanom Bosne in Hercegovine ter Srbije. Na tretjem mestu so državljani Nepala, od koder je prišlo okoli 23.500 delavcev, sledijo Indijci, Makedonci in Filipinci.