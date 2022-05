Bo nov športni objekt zrasel pri Sv. Ivanu ali na proseški Rouni?

Ob planu A si pot vse bolj utira tudi plan B. O čem pišemo? O obnovi Stadiona 1. maja pri Sv. Ivanu. Planu A, ki predvideva gradnjo sodobnega športnega objekta na neuporabnem nogometnem igrišču nad Stadionom, se je na torkovem srečanju na Kontovelu pridružila še alternativa, plan B namreč, ki ponuja ureditev podobnega modernega športnega objekta na proseški Rouni pri telovadnici Ervatti. H kateri od dveh rešitev se bo naposled nagnila odločitvena tehtnica, naj bi bilo znano čez mesec dni, ko naj bi na novo imenovani strokovnjak preučil prednosti oziroma šibkosti obeh projektov. Takrat naj bi bilo bolj jasno, katero pot bi bilo bolj smotrno ubrati.

Gradnja športnega objekta pri Stadionu 1. maja pri Sv. Ivanu je bila vnovič tema srečanja, ki ga je Združenje slovenskih športnih društev v Italiji priredilo v torek zvečer na Kontovelu. Udeležili so se ga predstavniki športnih društev Jadran, Sloga Tabor, KK Bor, Kontovel in Sokola in predsednika obeh krovnih organizacij oziroma Ksenija Dobrila za SKGZ in Walter Bandelj za SSO, ob njih seveda predstavniki ZSŠDI – predsednik Ivan Peterlin in nekaj članov izvršnega odbora – ter predsednik ŠZ Bor Gorazd Pučnik.

Dve sta bili temi, ki sta prednjačili – vprašanje strokovnjaka, ki naj bi mu krovni organizaciji poverili nalogo, da preuči ekonomsko izvedljivost projekta pri Sv. Ivanu, hkrati pa tudi predlog alternativne lokacije, ki jo je ponudil Jadran. Vse je treba korenito analizirati, saj se Stadion 1. maja nahaja v mestnem središču in blizu šol, kar je bil leta 2017 eden glavnih adutov projekta.