Bo Vesna Humar nova državna sekretarka?

Bodoči minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je včeraj, 28. maja, napovedal, da bo prihodnji teden znano ime državnega sekretarja Urada vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Po naših informacijah naj bi na to mesto v novem vladnem mandatu prišla državna sekretarka, in sicer Vesna Humar. Izkušena novinarka, cenjena kolumnistka, doma iz Goriške, in aktualna izvršna urednica Primorskih novic je odigrala ključno vlogo tudi pri pridobitvi naziva Evropska prestolnica kulture 2025 za Novo Gorico z Gorico. Vesna Humar je bila namreč koordinatorka čezmejne kandidature, ki je prepričala evropske komisarje. Pričakovati je torej, da bodo na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu namenjali posebno pozornost tudi čezmejnemu povezovanju, kar je sicer včeraj napovedal sam bodoči minister Arčon.