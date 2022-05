Bogat niz poletnih prireditev v Izoli

V Izoli se bo poleti zvrstilo več koncertov in drugih prireditev. Že 10. in 11. junija bo na vrsti praznik olja, vina in rib, avgusta pa se vrača tradicionalni ribiški praznik. Bogat program bo popestril poletni utrip in je v sozvočju z željami lokalnega prebivalstva, so na Občini Izola povzeli besede župana Danila Markočiča.

Že junija bo na vrsti praznik oljk, vina in rib, ki bo potekal na Ljubljanski in Verdijevi ulici ter na Manziolijevem trgu. Mestno jedro bodo preplavili zvoki glasbe, ob tej priložnosti bodo vinarji in oljkarji ponujali svoje produkte, razglašen bo izbor županovega vina in oljčnega olja, so po današnji novinarski konferenci, ki so jo pripravili skupaj s Centrom za kulturo, šport in prireditve Izola ter Turističnim združenjem Izola, zapisali na občini.

V parku Pietro Coppo se bodo vse poletje, od srede do sobote, vrstili koncerti kantavtorjev in glasbenih skupin ter stand up večeri, medtem ko bodo nedelje namenjene otroškim predstavam. Tradicionalni četrtkovi večeri Pri špini bodo potekali na Ljubljanski ulici vsak četrtek od junija do septembra.

Na Manziolijevem trgu bodo organizirali tudi butične koncerte ter glasbene večere Isola in Musica v soorganizaciji z Italijansko samoupravno narodno skupnostjo Izola.

Letni kino Arrigoni bo prizorišče večjih koncertov, med njimi Vlada Kreslina in Malih bogov, Pihalnega orkestra Izola z ansamblom Saše Avsenika, Raiven in projekta Elektro - opera ter hrvaškega glasbenika Gibonnija, gledaliških predstav v okviru Primorskega poletnega festivala ter filmov v sklopu festivala Kino Otok. Posebnost bo gostovanje operne akademije maestra Georga Pehlivaniana z opero Carmen.

Vrhunec sezone bo tradicionalni Ribiški praznik, ki se vrača 19. in 20. avgusta z osrednjima prizoriščema na Velikem trgu in Lonki, kjer bodo nastopile skupine Dan D, Soul Fingers, King Foo, Ne me jugat, Primorski fantje, Rok ‘n’ band in The Roxy band. Program za najmlajše bo potekal v parku Pietro Coppo, na manjšem prizorišču na Lonki pa bodo namestili otroška igrala. Praznično športno dogajanje bosta zaznamovali veslaška in jadralna regata, zaključilo pa se bo s tradicionalnim krstom mladih jadralcev in veslačev na severnem pomolu.