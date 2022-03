Bojna letala na hrvaškem nebu

Francoska bojna letala z letalonosilke Charles de Gaulle, ki je zasidrana na odprtem morju pri Reki in hrvaški lovci so večkrat preleteli hrvaško nebo v sklopu skupne vaje francoskega in hrvaškega letalstva. Opazili so jih nad Zagrebom, Reko, Istro, Kvarnerjem in Dalmacijo.

Hrvaški predsednik Zoran Milanović, ki je tudi vrhovni poveljnik Hrvaške vojske, je danes odredil zaključek letalskih vaj, »da ne bi brez potrebe vznemirjali hrvaškega prebivalstva.« Od načelnika hrvaške vojske, admirala Roberta Hranja, je zahteval, naj prepove vojaške prelete nad hrvaškimi mesti.