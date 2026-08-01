Nadaljeval bo s študijem ekonomije in managementa na Univerzi v Trstu

Za Kevinom Zenicem je uspešno zaključno šolsko obdobje, o katerem pravi, da ga bo ohranil v lepem spominu. Letos je namreč maturiral na tržaškem liceju Franceta Prešerna, na jezikovni smeri. Doma pa je s Cola. V pogovoru nam je zaupal, da njegov uspeh temelji predvsem na vztrajnem delu skozi vse šolsko leto. Pomembno vlogo pa so imeli tudi šport, podpora bližnjih in zanimanje za tuje jezike. Jeseni bo študij nadaljeval na ekonomiji in managementu v Trstu, ob tem pa želi še naprej poglabljati znanje nemščine in ruščine. »Zanimal bi me tudi študij rusistike, a sem se odločil, da se bom vpisal na ekonomijo,« je pojasnil.

»Pisni del se ni bistveno spremenil, zato me ni preveč skrbel. Več negotovosti sem čutil zaradi novega poteka ustnega dela mature. Trema je bila prisotna, vendar precej manj, kot sem pričakoval,« pripoveduje. Posebej si je želel, da bi izpit začel s slovenščino, želja pa se mu je tudi uresničila. Na ustnem nastopu je predstavil pesnika, ki mu je najbližje, in sicer Srečka Kosovela ter najljubšo pesem Kons 5. »Zelo sem zadovoljen z začetno temo, sploh pa, ker je ustni izpit potekal natanko tako, kot sem si ga že doma predstavljal,« je pojasnil letošnji maturant, ki si je predhodno zamislil povezavo med predmeti za ustni nastop.