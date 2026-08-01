V Mostu na Soči po verjetnem namernem dejanju iztiril avtovlak

Novogoriške policiste so včeraj ob 17.53 z železniške postaje Most na Soči obvestili o iztirjenju avtovlaka, ki je vozil na progi Bohinjska Bistrica – Most na Soči. Policisti PP Tolmin in kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica so opravili ogled kraja, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je na razpotju kretnic, približno 100 metrov pred postajo Most na Soči, prišlo do premika kretnic, zaradi česar sta dva vagona, na katerih so bili naloženi osebni avtomobili, zapeljala na vzporedni tirnici. Pri tem je nastala velika materialna škoda, poškodovani so bili tudi trije avtomobili. Nihče od potnikov in zaposlenih se na srečo ni poškodoval.

O dogodku so bili obveščeni pristojni pravosodni organi (dežurna državna tožilka ODT Nova Gorica in dežurna preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča v Novi Gorici) in pristojne inšpekcijske službe ter pristojne službe Slovenskih železnic. Kriminalisti SKP PU Nova Gorica dogodek obravnavajo kot sum kaznivih dejanj poškodovanja ali uničenja javnih naprav in ogrožanja posebnih vrst javnega prometa.

Zaradi navedenega dogodka je bil železniški promet na progi Bohinjska Bistrica - Nova Gorica za daljše časovno obdobje prekinjen.

Lansko jesen in v začetku tega leta je bilo po Sloveniji več primerov načrtnega ogrožanja varnosti na železnicah. Obravnave incidentov se je lotila tudi operativna skupina sveta za nacionalno varnost.

Na bohinjski progi je do takšnih dejanj prišlo na več lokacijah. Prvo kaznivo dejanje je policija obravnavala 29. septembra na območju železniške postaje Bled-Jezero, sledil je izredni dogodek 16. oktobra na območju železniške postaje Vintgar. Na železniški postaji Grahovo ob Bači so medtem obravnavali dva tovrstna varnostna dogodka, in sicer 19. novembra lani in 21. januarja letos. Ta isti dan so obravnavali še eno tovrstno kaznivo dejanje na območju železniške postaje Most na Soči.

Obenem so 29. decembra lani obravnavali tudi poškodovanje železniške infrastrukture v predoru Plave. Poleg tega je policija 16. januarja in 25. februarja letos obravnavala še dve kaznivi dejanji na območju železniškega razcepišča Kreplje v občini Sežana