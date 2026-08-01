Srečanje krajevnih glasbenih tradicij z zvoki Severne Amerike in Jamajke

Trst Zveza slovenskih kulturnih društev vabi na glasbeni večer v sklopu poletnega programa Občine Trst Trieste Estate, ki bo v ponedeljek ob 21. uri na Verdijevem trgu v Trstu. Koncert s prostim vstopom Border Folk bo večer glasbenih tradicij obmejnega prostora, na katerem se bodo evropske ljudske korenine srečale z zvoki Severne Amerike in Jamajke.

Od Apalačev in Teksasa ...

Večer bo odprla skupina Blue Krass, ki že več kot petnajst let soustvarja slovensko glasbeno sceno na Tržaškem. Njen repertoar sega od bluegrassa in akustične country glasbe iz ameriških Apalačev do tex-mexa, pri čemer poudarja evropske, predvsem irske ljudske korenine teh glasbenih zvrsti. Skupina posega po raznolikih instrumentih, med njimi tudi harmoniki, ter opozarja na pomemben prispevek slovenskih izseljencev k razvoju ameriške glasbe, kakršen je bil denimo Frankie Yankovic. Na koncertu bodo zazvenele tudi avtorske skladbe v angleščini, slovenščini in tržaškem narečju.

Ob tej priložnosti bodo Blue Krass nastopili skupaj z vokalno skupino Anakrousis Vocal Group, petčlansko a cappella zasedbo iz Gropade, ustanovljeno leta 2018. Skupina, katere ime izhaja iz grške besede anakrousis (predtakt), črpa navdih iz swinga in jazza, njen repertoar pa sega od popa, surf glasbe in gospela do zimzelenih uspešnic. Anakrousis je prejemnik številnih priznanj, med drugim srebrne medalje in nagrade za najboljšo vokalno skupino na mednarodnem tekmovanju Seghizzi v Gorici ter bronastih priznanj na mednarodnem tekmovanju vokal.total v Gradcu v letih 2024 in 2025. Skupina je tudi umetniški vodja mednarodnega festivala Vocal Explosion Festival, ki vsako leto poteka v Trstu.

... tja do Jamajke

Drugi del večera bo pripadel skupini The Authentics, ki prihaja iz tržaškega zaledja in slovi po sproščenem vzdušju ter pozitivni energiji. Njihova glasba že od leta 1999 združuje izvirni ska v slogu legendarnih Skatalites, rocksteady, funk in blues v pristnem jamajškem duhu. S svojo nalezljivo energijo in odrsko karizmo navdušujejo občinstvo na festivalih, vaških praznikih, porokah in drugih dogodkih.

Dogodek organizira Zveza slovenskih kulturnih društev s podporo Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.