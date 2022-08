Boris Johnson preživlja počitnice v Sloveniji

Britanski premier v odhajanju Boris Johnson se mudi na krajšem zasebnem potovanju v Sloveniji, so za STA potrdili v kabinetu predsednika vlade Roberta Goloba. Dodali so, da njuno srečanje ni predvideno. Johnson naj bi z ženo Carrie pripotoval na zapoznele medene tedne, poročajo britanski mediji. Na Downing Streetu sicer uradno niso želeli izdati, kje točno bo Johnson ta teden počitnikoval, vendar so britanski mediji razkrili, da sta zakonca na zasebnem potovanju v Sloveniji. Po poročanju časopisa Dnevnik se visoka gosta z Otoka mudita na Jezerskem.

Johnson, ki se je odpravil na dopust v času, ko se gospodarska kriza na Otoku poglablja, je sicer v Veliki Britaniji deležen številnih kritik. Na počitnice se je odpravil prav v času, ko je britanska centralna banka opozorila na bližajočo se recesijo in zvišala obrestne mere.