Borut Pahor graditelj Evrope

Slovenski predsednik Borut Pahor je v Trentu danes pod večer prejel nagrado »Alcide De Gasperi: graditelji Evrope«. Poleg simbolnega priznanja je nagrajenec prejel tudi denarno nagrado v višini 25.000 evrov. Pahor jih je hotel nameniti ljubljanski Pediatrični kliniki, Komisija za preprečevanje korupcije pa je mnenja, da tega ne more storiti in da mora denar iz nagrade v proračun. Utemeljitev nagrade je v imenu strokovne žirije prebral veleposlanik Michele Valensise.

Pahorja so nagradili za prizadevanja za skupni evropski projekt. Pri tem ima posebno mesto njegovo razumevanje pomena sprave med narodi in ljudmi. Predsednik Pahor spravo razume kot osnovo evropskemu projektu in večkrat poudarja, da Evropske unije ne bi bilo brez sprave med v obeh svetovnih vojnah nasprotujočimi si vojaškimi silami, brez sprave med sosedi. Temu je posvečal osrednjo pozornost skozi vso svojo politično pot, ne le v dveh mandatih na mestu predsednika.

Vrhunca teh prizadevanj na mednarodnem prizorišču sta iz leta 2020. Vrnitev tržaškega Narodnega doma Slovencem in srečanje z italijanskim predsednikom Sergiom Mattarello pred spominskima obeležjema bazoviškim junakom in žrtvam fojb. Pahor, ki se bo v ponedeljek v Rimu še zadnjič v svojem mandatu, ki zapade 23. decembra, srečal z Mattarello, je v svojem »lectio magistralis« v Trentu namenil osrednjo pozornost prav odnosom z Italijo in njenim predsednikom.