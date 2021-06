Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Dobro branje!

Brancinov file v alu foliji

»Objavi kakšen lahek recept, da ga lahko skuhamo tudi mi«, mi je rekla soseda pred dnevi in tako sem se danes odločil za dokaj lahek recept, ki se bo v teh vročih dneh (v teh dneh pasje vročine, smo pisali nekoč, ko smo govorili o vremenskih razmerah v juliju ali avgustu, sicer pa res ne razumem, zakaj sploh novinarji pišemo in govorimo o vročini poleti in o »polarnem« mrazu pozimi, kot da bi to bilo nekaj izrednega: saj je bilo vendar vedno tako in je povsem normalno, da se poleti kuhamo, pozimi pa zmrzujemo) prav gotovo prilegla vsem tistim, ki so jim všeč ribe.

Predlagam torej, da pripravimo brancinove fileje v alufoliji. Edina težava je pač v tem, da moramo ribo, (ni nujno, da je brancin, lahko je tudi orada, kovač ali katerakoli druga bela riba) filetirati, oz. dobiti iz nje fileje. Danes vam bodo ribo očistili in pripravili v vsaki ribarnici, nekoč si moral imeti zelo oster nož in nekaj kuharskega znanja. Začnimo torej.

Potrebujemo:

4 večje brancinove fileje

24 klapavic (pedočev)

10 paradižnikov pachino

kozarec olivnega olja

kozarec suhega belega vina

sol

beli poper

2 stroka česna

1 rdeč čili (peperoncino)

šopek peteršilja

Školjke skrbno očistimo, čili zdrobimo, peteršilj operemo in drobno sesekljamo, česen olupimo in stremo. Paradižnik očistimo in operemo pod tekočo hladno vodo.

Pripravimo 4 kose alu folije tako velike, da vanje lahko damo fileje, folijo namažemo z olivnim oljem. Fileje posolimo in popopramo ter jih zelo na hitro prepražimo v olju (minuto na vsaki strani); v ponvi segrejemo nekaj žlic olja, v njem prepražimo česen, ki ga nato odstranimo ter na olje vržemo školjke, paradižnik razrezan na polovičke in polovico peteršilja ter vino. Pokrijemo in počakamo nekaj minut, da se školjke odprejo. Medtem segrejemo pečico na 200 stopinj.

Na sredo vsake folije položimo po en ribji file. Obložimo s školjkami ter prelijemo z omako od kuhanja školjk. Dodamo preostalo olivno olje in potresemo s preostalim peteršiljem. Folije skrbno zapremo v obliki vrečk, potem pa jih za 10 minut postavimo v segreto pečico.

Če so ribe morske, je dovolj po en file, če so iz ribogojnice pa potrebujemo vsaj dva fileja na osebo.

Če vam klapavice niso všeč, jih lahko nadomestite z vongolami; v tem primeru jih potrebujete nekaj več. Zavitke naj vsak gost odpre sam. Ponudimo s krompirjem na sopari in svežo solato.

Dober tek!

Ivan Fischer