Brez reza, brez zvišanja: za manjšino tudi letos isti znesek

Slovenska narodna skupnost v Italiji bo, kot vse kaže, tudi v letu 2024 na podlagi t. i. »zaščitnega zakona« (št. 38/2001) lahko računala na 10 milijonov evrov finančnih sredstev iz italijanskega proračuna. Tako je razbrati iz razpredelnic, priloženih k predlogu zakona o proračunu, s katerim se trenutno ukvarja senat, kjer naj bi predlog proračuna dokončno potrdili danes.

Optimistična upanja, ki so vela sredi novembra, ko se je slovenski premier Robert Golob v Rimu sestal z italijansko predsednico vlade Giorgio Meloni, se torej letos niso uresničila. Takrat je Golob po srečanju s premierko dejal, da so vsi rimski sogovorniki »pokazali zelo jasne izraze naklonjenosti možnosti, da bo italijanska vlada podprla finančno krepitev slovenske manjšine«. Tudi udeleženci sestanka omizja za slovensko manjšino, za katerega je odgovorna državna sekretarka na notranjem ministrstvu Wanda Ferro, pa so nam takrat povedali, da so prejeli dodatna zagotovila, da bi se lahko prispevek v višini 10 milijonov evrov povečal. Tako bi rimska vlada po 20 letih vendarle vsakoletni prispevek prilagodila inflaciji ter višjim stroškom. Iz Rima sredi novembra sicer niso sporočili nobene časovnice, kdaj bi se lahko to zgodilo, upanje, da bi lahko »popravek« vnesli že v proračun za leto 2024, pa je bilo nedvomno živo.