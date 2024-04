Pri Bazovici in v Slivnem reševali kolesarja

Tržaški gorski reševalci so včeraj posredovali pri Bazovici in v Slivnem, kjer sta se poškodovala kolesarja.

Ob 11. uri so oskrbeli 54-letnega tržaškega kolesarja, ki je padel na cesti v bližini gozda Bazzoni in si poškodoval ramo. Gorski reševalci so prispeli na kraj s terenskim vozilom, nato so ga skupaj z reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores pospremili do reševalnega vozila. Zdravstveno osebje ga je prepeljalo v katinarsko bolnišnico.

Ob 13. uri so posredovali v Slivnem, kjer se je na gozdni stezi poškodovala 33-letna kolesarka iz Vidma. Utrpela je več poškodb in odrgnin. Uspela je vstati in prehoditi nekaj metrov, nato pa se je usedla, ker so bile bolečine prehude. Gorski reševalci so jo dosegli peš. Na kraju so jo stabilizirali in naložili na posebno nosilo. Prenesli so jo na cesto, kjer jo je pričakalo reševalno vozilo.